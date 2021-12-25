Барнаул, 25 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Горном Алтае столкнулись два транспортных средства. Об этом 25 декабря сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 670 км Чуйского тракта в Онгудайском районе. По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек.

«Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, — заявили агентству в экстренных службах. — Пять человек погибли, двое госпитализированы».

Причины аварии пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря в пресс-службе МВД по региону сообщили, что в Майминском районе Республики Алтай водитель грузовика совершил наезд на семилетнего пешехода.