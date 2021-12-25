Тюмень, , 18:31 — REGNUM Пассажиры рейса Тюмень — Ереван покинули уральский аэропорт в 18:34 по местному времени. Это следует из онлайн-таблоо аэропорта «Рощино».

Ереван

Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Ранее планировалось, что после приостановки утреннего взлёта они улетят в 17:00. Тем не менее самолёт взлетел позже этого срока более чем на полтора часа.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане должны были улететь в Ереван в 7:20. Но из-за подозрения на неполадки экипаж был вынужден прервать взлёт самолёта.

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