Тюмень, 25 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Пассажиры рейса Тюмень — Ереван покинули уральский аэропорт в 18:34 по местному времени. Это следует из онлайн-таблоо аэропорта «Рощино».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван

Ранее планировалось, что после приостановки утреннего взлёта они улетят в 17:00. Тем не менее самолёт взлетел позже этого срока более чем на полтора часа.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане должны были улететь в Ереван в 7:20. Но из-за подозрения на неполадки экипаж был вынужден прервать взлёт самолёта.