Минск, 25 декабря 2021, 18:24 — REGNUM Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы двусторонней повестки. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко 29 декабря, в ходе рабочего визита последнего в Санкт-Петербург.
В ходе встречи лидеры России и Белоруссии намерены провести обсуждение актуальных вопросов сотрудничества двух стран.
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