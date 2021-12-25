Минск, , 18:24 — REGNUM Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы двусторонней повестки. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё один телефонный разговор — с президентом России — провёл сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко 29 декабря, в ходе рабочего визита последнего в Санкт-Петербург.

В ходе встречи лидеры России и Белоруссии намерены провести обсуждение актуальных вопросов сотрудничества двух стран.

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