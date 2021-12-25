Барселона, Испания, 25 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. 25 декабря журналист Фабрицио Романо сообщил, что каталонская «Барселона» вышла из переговоров по трансферу 28-летнего атакующего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша. Клуб в ближайшее время объявит о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит клубу из Манчестера 55 миллионов евро за трансфер 21-летнего Торреса. Соглашение испанца с «сине-гранатовыми» будет рассчитано на 4,5 года до конца сезона 2025/26.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также интересовалась одноклубником Хакима Зиеша Тимо Вернером.

В текущем сезоне Хаким Зиеш сыграл в восемнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.