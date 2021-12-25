Кальяри, Италия, 25 декабря 2021, 18:19 — REGNUM «Кальяри» получил три предложения от других клубов, заинтересованных в трансфере 35-летнегоцентрального защитника сборной Уругвая Диего Година. Об этом 25 декабря сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Диего Годин
Диего Годин
(сс) Ailura

Ранее сообщалось, что руководство «Кальяри» больше не рассчитывает на Година из-за возраста и постоянных травм футболиста. В текущем сезоне из-за повреждения подколенного сухожилия уругваец принял участие лишь в одиннадцати турах итальянской Серии А 2021/22. На счету защитника одна результативная передача.

Годин перешел в «Кальяри» 24 сентября 2020 года из миланского «Интера» на правах свободного агента. Ранее защитник выступал за «Вильярреал» и мадридское «Атлетико».