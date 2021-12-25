Кальяри, Италия, 25 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. «Кальяри» получил три предложения от других клубов, заинтересованных в трансфере 35-летнегоцентрального защитника сборной Уругвая Диего Година. Об этом 25 декабря сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

(сс) Ailura Диего Годин

Ранее сообщалось, что руководство «Кальяри» больше не рассчитывает на Година из-за возраста и постоянных травм футболиста. В текущем сезоне из-за повреждения подколенного сухожилия уругваец принял участие лишь в одиннадцати турах итальянской Серии А 2021/22. На счету защитника одна результативная передача.

Годин перешел в «Кальяри» 24 сентября 2020 года из миланского «Интера» на правах свободного агента. Ранее защитник выступал за «Вильярреал» и мадридское «Атлетико».