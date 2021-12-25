Анкара, 25 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Панику в Турции пытались раздуть представители «пятой колонны» из числа политиков и журналистов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 25 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, представители «пятой колонны» якобы хотели добиться максимального падения курса турецкой лиры.

«Страна столкнулась с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, — сказал турецкий лидер. — Но власти решили эту проблему всего за один час».

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря курс нацвалюты Турции по отношению к доллару США в ходе торгов на бирже упал до исторического минимума, составив 17,04 лиры за одну единицу американской валюты.