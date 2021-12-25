Москва, , 18:14 — REGNUM Российский дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар.

Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления фигуристов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Так, за свой прокат они набрали 160,00 и 243,74 в сумме. Серебро взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, (157,03 за прокат и 239,87 балла в сумме).

Третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. (149,52 за прокат, 228,20 в сумме).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выступающие в танцах на льду фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России после ритм-танц.

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