Москва, 25 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. 25 декабря состоялась индивидуальна гонка чемпионата России по биатлону. Гонка проходила в рамках турнира «Ижевская винтовка». Первой с тремя промахами пришла Виктория Сливко, опередившая на последнем круге Ларису Куклину.

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Третьей пришла Анастасия Егорова, допустившая лишь два промаха. Напомним, штраф за промах составляет 45 секунд.

Из-за погодных условий дистанция была сокращена до двенадцати с половиной километров.

Ранее сообщалось, что Виктория Сливко не смогла пробиться на декабрьские этапы Кубка INU. По итогам тренерских отборов биатлонистка уступила Буртасовой, Шевченко, Резцовой, Куклиной, Мироновой и Гербуловой.