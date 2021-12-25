Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Первая в Ростовской области инфекционная больница примет первых пациентов в последние дни 2021 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки на Дон министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

«Центр, в котором мы сегодня побывали, готов для запуска в непосредственную работу. Здесь предусмотрены автономная система кислородоснабжения, системы автономного энергообеспечения реанимационного оборудования, что также важно в случае возникновения аварийных ситуаций. Здесь предусмотрены системы пожаротушения, поскольку мы активно в лечебном процессе используем кислород и большое количество оборудования, которое также создает дополнительные риски. Поэтому минимизация рисков возникновения аварийных ситуаций полностью учтена», — сказал Мурашко.

Донской инфекционный центр оборудован по последнему слову техники. Больница, расположенная на улице Виталия Ходоши в Ростове-на-Дону, строилась с мая 2020 года. Сроки ввода лечебного учреждения в эксплуатацию регулярно переносились. Акт приёма-передачи был подписан в декабре 2021 года.