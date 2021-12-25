Москва, , 18:06 — REGNUM Родители девятилетней студентки Московского государственного университета Алисы Тепляковой рассказали свою точку зрения о произошедших за неделю в стенах вуза событиях.

МГУ Владимир Югасов © ИА Красная Весна

«Просим контролирующие органы… вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего», — приводит РИА Новости заявление родителей.

Родители девочки пожаловались на «нарушения законодательства и беспрецедентную травлю» со стороны факультета психологии МГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ.

Ранее стало известно, что полиция проверяет информацию о конфликте между сотрудниками Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и Евгением Тепляковым, отцом девятилетней студентки вуза.

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