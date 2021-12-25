Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM 25-летний аргентинский центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий в текущем сезоне за «Сочи» на правах аренды, намерен в зимнее трансферное окно расторгнуть контракт с российским клубом и вернуться в Аргентину. Об этом 25 декабря сообщило издание TyC Sports.

Эмануэль Маммана Андрей Пронин © ИА REGNUM

На футболиста претендует «Ривер Плейт», за который Маммана выступал в период с 2014 по 2016 годы. 6 июля 2016 года защитник покинул аргентинский клуб и перешел в «Лион» за 8,5 миллиона евро. Через один год «Зенит» выкупил Мамману за 16 миллионов евро. Теукщее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Эмануэль Маммана, выступая за «Сочи», принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Ростовом».