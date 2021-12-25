Кемерово, , 18:01 — REGNUM В Кемерове 31 декабря 2021 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщило управление единого заказчика транспортных услуг города.

Общественный транспорт Лобачев Владимир

«В новогоднюю ночь кемеровчане для поездок в разные районы города смогут воспользоваться пассажирским транспортом», — отметили в администрации муниципалитета.

Уточняется, что с 22:00 (время местное) 31 декабря 2021 года до 3:00 1 января 2022 года в связи с закрытием пл. Советов, движение пассажирского транспорта будет осуществляться: в прямом направлении — ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский и далее своими маршрутами; в обратном направлении — пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский и далее своими маршрутами.

Точное расписание и маршруты можно посмотреть на сайте мэрии города.