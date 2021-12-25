В мэрии Кемерова уточнили расписание транспорта в новогоднюю ночь
Кемерово, 25 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Кемерове 31 декабря 2021 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщило управление единого заказчика транспортных услуг города.
«В новогоднюю ночь кемеровчане для поездок в разные районы города смогут воспользоваться пассажирским транспортом», — отметили в администрации муниципалитета.
Уточняется, что с 22:00 (время местное) 31 декабря 2021 года до 3:00 1 января 2022 года в связи с закрытием пл. Советов, движение пассажирского транспорта будет осуществляться: в прямом направлении — ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский и далее своими маршрутами; в обратном направлении — пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский и далее своими маршрутами.
Точное расписание и маршруты можно посмотреть на сайте мэрии города.