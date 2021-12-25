Барселона, Испания, , 17:58 — REGNUM Футболисты каталонской «Барселоны» не получили от руководства своего клуба рождественский подарки. Об этом 25 декабря сообщило испанское издание AS. Сообщается, что клуб во главе с Жоаном Лапортой принял такое решение во избежание возникновения новых финансовых трудностей.

Игроки «Барселоны» Fcbarcelona.cat

Ранее руководство «сине-гранатовых» старалось поощрять своих игроков в Рождество и преимущественно дарил им цифровую технику.

После восемнадцати сыгранных матчей «Барселона», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. 17 февраля 2022 года «сине-гранатовые» начнут свой путь в Лиге Европы УЕФА. В первом матче плей-офф подопечные Хави сыграют с итальянским «Наполи».