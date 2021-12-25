Киев, , 17:55 — REGNUM На Украине уже налажено производство беспилотников типа Bayraktar. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Фокус».

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

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»Мы (власти Украины) расширяем наше сотрудничество с Турцией, — сказал Ермак. — Все началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.