Берлин, 25 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Германии количество заявок на получение убежища выросло в 2021 году на 33%, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на данные Евростата.

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Отмечается, что в целом в ЕС за первые девять месяцев текущего года было принято 356 тыс заявок на получение убежища, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным издания, рост отмечается на фоне падения числа заявок годом ранее. При этом не ожидается, что показатель 2019 года в 612 тыс. заявок будет достигнут в текущем году.

Вместе с тем в Германии в январе-сентябре 2021 года было зарегистрировано 100 тыс. заявок, что на 33% больше, чем годом ранее за данный период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск «свято выполняет» договорённости с ЕС по выходу из миграционного кризиса, а «Европейский союз, который должен был хотя бы две тысячи человек забрать: семьи с детьми, которые сегодня находятся в этом импровизированном лагере, не сдвинулись ни на сантиметр».

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