Москва, 25 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 25 декабря на официальном сайте молодежного чемпионата мира 2022 по хоккею опубликовали расписание первых матчей. Молодежная сборная России по хоккею в первом туре сыграет со сборной Швеции. Встреча состоится в ночь в 26-го на 27-е декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.

Pixabay.com Хоккей

На молодежной чемпионате мира 2022 примут участие десять команд, разбитых на две группы. В группу A попали сборные Австрии, Канады, Чехии, Финляндии и Германии. В группе B между собой будут играть сборные России, Швейцарии, Словакии, Швеции и США.

Действующим обладателем кубка чемпиона мира является молодежная сборная США, обыгравшая в финале прошлого года молодежную сборную Канады.