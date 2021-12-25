Село Износки, Калужская область, , 18:45 — REGNUM Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела о смерти двух человек при пожаре в селе Износки, сообщили 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к поджогу и смерти двух лиц,. Это ранее не судимая 61-летняя местная жительница. По версии следствия, после конфликта, произошедшего в квартире, женщина вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение дома. Потерпевшие — 52-летний мужчина и 56-летняя женщина скончались в результате отравления угарным газом.

Подозреваемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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