Новосибирск, , 17:49 — REGNUM На территории Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка на водных объектах. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Ледовая переправа 59.mchs.gov.ru

«Выезд на лёд водных объектов вне ледовых переправ на транспорте не только запрещён законом, но и крайне опасен для жизни. Движение по замерзшему водному объекту возможно только по официально открытой переправе», — напомнили сотрудники государственной инспекции по маломерным судам региона.

При этом, в связи со сложившимися погодными условиями, в настоящее время на территории области не открыта ни одна официальная ледовая переправа.

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