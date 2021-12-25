25 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что на сегодняшний день Украина не может обеспечить поступление газа из альтернативных российскому топливу источников.

Оксана Переможенко, , 18:11 — REGNUM На сегодняшний день Украина не может обеспечить поступления газа из альтернативных российскому топливу источников. Об этом 25 декабря заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом — О. П.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — пояснил он в интервью «РБК-Украина».

Украинский чиновник также добавил, что для этого необходима модернизация системы газопроводов на польской территории.

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Заявление Витренко обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time и «Запрещённая Украина». Многие указали, что об отсутствии для Украины альтернативных источников газа было давно известно.

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«Вот же и официальное подтверждение, что реверс с Европы виртуальный, а по факту мы просто отбираем его из транзитного, но платим ещё дополнительно за доставку. Мой товар — хочу продаю, хочу не продаю. Если заранее не подписали договор купли-продажи, походите по рынку, купите в другом месте», — отметил Сергей С.

«Вдох глубокий, руки шире. Прыг-скок», — с сарказмом написал АС.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скоро и хлебушка не будет…» — добавил Василий С., вероятно, указывая на проблемы, которые ожидают промышленность в связи с дорогими энергоносителями.

«А как же «прощай, немытая Россия» и «независимость от Газпрома»?» — смеется Александр.

«Приятно читать такое от человека с зарплатой 29 миллионов в месяц. А за что же ему платят, собаке сутулой? Кто же должен эту инфраструктуру ремонтировать?» — задумалась Ольга.

«Все, что касается строительства, встаёт непреодолимой проблемой. Вот если бы ломать…» — с сарказмом пишет R Ro.

«На «Миротворец» его, зрадныка (предателя — О. П.)! Ишь, «путинские нарративы» распространяет!» — иронизирует Сергей.

«Неужели дошло до Витренко??? Нельзя им давать газ! Они нам свет и воду в Крыму вырубили, как тяжело было, но мы выстояли. Пусть теперь они попробуют. Русофобия стоит очень дорого… Укры должны это ощутить на своих чубах», — написал Victor /doctor.

«Новость, которую знал в СССР каждый школьник», — подытожил Stanislav G.

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Напомним, ранее компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась в Еврокомиссию (ЕК) на российскую компанию Газпром. По мнению украинской стороны, Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа в Европе.