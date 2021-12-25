Уфа, 25 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 25 декабря в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Салават Юлаев» из республики Башкортостан одержал уверенную победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2. Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM «Салават Юлаев»

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Кадейкин (0:35), Данил Башкиров (13:11), и Маркус Гранлунд (15:21) и Павел Коледов (17:34). Обе шайбы екатеринбургской команды забросили Станислав Бочаров (11:59) и Патрис Кормье (42:45).

В следующем туре «Салават Юлаев» сыграет с «Сирибью». Встреча пройдет 27 декабря в Новосибирске. На данный момент «Салават Юлаев», набрав 56 очков, занимает третью строчку в турнирной таблицы восточной конференции.