Киев, , 17:42 — REGNUM В Харькове (Украина) появился туристический объект «Скифское наследие» с высеченными изображениями скифской тематики и зодиакальными символами. Его соорудили из бетонных блоков высотой до 2,4 м, передает 25 декабря MyKharkov.info.

Объект, который в соцсетях окрестили «Харьковским Стоунхеджем», обошелся властям города в 1,5 млн гривен (около 4 млн рублей).

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк показал фото достопримечательности в Facebook, сопроводив комментарием: «Инсталляция «Деньги в никуда». Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила».

При этом директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что проект объекта был подан на конкурс «Бюджета участия» в 2019 г. Он подчеркнул, что в том виде, в котором достопримечательность находится сейчас, она принята не будет, и платить за него мэрия авторам не собирается.