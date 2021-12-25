Москва, 25 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Заявления в США и ряде западных стран о том, что на переговорах с представителями России по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток, не соответствуют действительности. Об этом сообщила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — сказала официальный представитель МИД России.

По ее словам, те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции, должны это для себя предельно четко уяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года.