Ливерпуль, Великобритания, 25 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и национальной сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста, как сообщает издание The Athletic, претендует «Эвертон».

Александр Головин

Ранее сообщалось, что «Эвертон» также рассматривает кандидатуру Шона Лонгстаффа и Филиппе Коутиньо. После ухода Хамеса Родригеса и ареста Гильфи Сигурдссона «ириски» испытывают проблемы на позиции атакующего полузащитника.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в тринадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В еврокубках на счету российского футболиста 4 (1+3) очка по системе гол+пас.