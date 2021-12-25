Киев, 25 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 5276 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 642 314.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 268 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 94 700.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 6,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.