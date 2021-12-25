Москва, , 17:18 — REGNUM Бывший президент СССР Михаил Горбачев сам довел государство до того состояния, что оно уже распадалось. Об этом сообщил последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, комментируя слова Горбачева о возможности спасти СССР путем создания Содружества Суверенных Государств (ССГ).

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Государство он довел до того состояния, что оно уже распадалось. Повезло, что произошел путч, потому что если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: «Нет, я бы сохранил, но мне помешали», — сказал он в беседе с Газетой.ru.

Хасбулатов добавил, что единственным отличием проекта ССГ от соглашения СНГ стало бы наличие «бесправного президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Горбачев — первый президент СССР — назвал способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 г. По его словам, сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств.

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