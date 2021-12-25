Москва, 25 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев сам довел государство до того состояния, что оно уже распадалось. Об этом сообщил последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, комментируя слова Горбачева о возможности спасти СССР путем создания Содружества Суверенных Государств (ССГ).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

«Государство он довел до того состояния, что оно уже распадалось. Повезло, что произошел путч, потому что, если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: «Нет, я бы сохранил, но мне помешали», — сказал он в беседе с Газетой.ru.

Хасбулатов добавил, что единственным отличием проекта ССГ от соглашения СНГ стало бы наличие «бесправного президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Горбачев, первый президент СССР, назвал способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 г. По его словам, сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств.

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