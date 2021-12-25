Новосибирск, 25 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются колебания температуры с дальнейшим её понижением. Это может спровоцировать возникновение чрезвычайных происшествий различного характера, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Krd.ru Снегопад

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра до конца недели ожидается прохождение фронта атлантического циклона, который сопровождается пограничными температурами. Так, в пятницу воздух на территории региона прогрелся до +1 °C, а в выходные дни синоптики прогнозируют понижение температуры до −5… −10 °C, местами до — 20 °C, а также выпадение осадков в виде мокрого снега.

Новосибирцев просят обращать внимание на меры безопасности.