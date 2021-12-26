Москва, , 09:06 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) обратил внимание на «чудовищный контраст между колоссальными ресурсами, накопленными государством, и жесточайшим игнорированием неотложных нужд общества», передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Только в федеральном бюджете на 1 декабря Минфин заморозил свыше 19,5 трлн рублей. Это больше всех доходов, предусмотренных на весь год. Мы для чего копим? Собираемся довести дело до майдана, после которого не до налогов, чтобы Порошенко и Зеленский отечественной сборки имели средства на беспощадный террор?» — задает вопросы Делягин.

«Главные итоги этого года не инфляция, не нищета, не оскорбление людей нами, властью, не безысходность, главные итоги года — самоуспокоенность и закрывание глаз на насущные проблемы народа. Введение апартеида при помощи QR-кодов, а решение об этом нами принято, качественно меняет экономическую и политическую ситуацию, не говоря, кстати, про обороноспособность», — отметил парламентарий.

Делягин призвал власти в заявительном порядке обеспечить людей и бизнес помощью в размере, достаточном для долговременного выживания.

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