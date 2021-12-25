Анкара, 25 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Турция достигнет двухзначного показателя роста ВВП по итогам 2021 года. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 25 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Турция является восходящей звездой XXI века.

«Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего $27,5 млрд, тогда как долг перед МВФ составлял $23,5 млрд, — сказал турецкий лидер. — Сегодня мы говорим уже о $120 млрд резерва ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ».

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Брюсселя должны строиться на основе перспектив вступления Турции в ЕС.