Новосибирск, , 17:06 — REGNUM В Новосибирской области мужчина признан виновным в ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Колония

По данным следствия, 24 апреля 2021 года в селе Венгерово подсудимый в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения наехал на 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи.

Мужчину приговорили к пяти годам с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года. Также суд постановил взыскать с мужчины в качестве компенсации морального вреда 2 млн рублей, а также взыскать с осужденного, как владельца источника повышенной опасности, компенсацию морального вреда в сумме 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.