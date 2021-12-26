Москва, , 08:02 — REGNUM Необходимость административной преюдиции по административным правонарушениям необходима. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

«Нужна или не нужна административная преюдиция, которую, да, действительно, мы стали применять и применять достаточно часто, если можно так выразиться. Конечно, нужна, мы убеждены», — сказал Вяткин.

Он обратил внимание на то, что «отдельные административные правонарушения, которые вроде бы не влекут серьёзных последствий, потому что в случае наступления последствий наступает уголовная ответственность, совершаются на системной основе».

«Это не только нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Поверьте, это правонарушения и в других сферах, когда проще заплатить штраф, выгоднее не думать о соблюдении закона и нарушать, и за это ничего не будет. К сожалению, в сфере Правил дорожного движения это во многом носит системный характер. Слава богу, очень небольшой в категории автовладельцев, автолюбителей, водителей», — отметил парламентарий.

Госдума приняла закон об уголовном наказании лихачей.

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