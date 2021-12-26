Москва, 26 декабря, 2021, 06:00 — ИА Регнум. На некоторые риски в связи с проведением на Сахалине эксперимента по сокращению выбросов парниковых газов обратил внимание депутат Госдумы Олег Михайлов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Несколько моментов на рисках, связанных с реализацией этого эксперимента. Значит, что касается цели и достижения углеродной нейтральности, речь в первую очередь идет о внедрении в систему углеродной торговли поглотительной способности лесов. Это, с нашей точки зрения, положительно отразится на состоянии лесов, так как позволит привлечь дополнительное внимание к проблеме природных пожаров», — отметил Михайлов.

«Мы с вами в этом году были свидетелями достаточно таких больших, колоссальных возгораний в Якутии, систематически и моя Республика Коми, из которой я прибыл и являюсь депутатом, горит постоянно. А в среднем в России горит от 5 до 17 миллионов гектаров леса ежегодно. Кстати, вырубается только 2 миллиона», — добавил он.

Природные пожары снижают нетто-баланс поглощения углекислого газа лесами, указал депутат.

«С целью снижения пожарной опасности в российских лесах необходимо производить профилактику пожаров, внедрять системы их мониторинга, решать кадровые проблемы, в том числе и путем восстановления эффективной лесной службы, значительно увеличивать зоны контроля, потому как их снижение по факту освобождает от обязанности тушить пожары на отдаленных территориях. Эти действия пока не реализуются в нужном масштабе, но без них невозможно решить вопрос об углеродной нейтральности в пределах всей Российской Федерации», — рассуждает Михайлов.

Следующая проблема — это снижение мотивации сокращения парниковых эмиссий в секторе энергетики.

«В настоящее время озвучивается оценка о возможном потенциале поглотительной способности российских лесов в объеме 2,5 миллиарда тонн диоксида углерода в год, что превышает все потенциальные антропогенные выбросы страны, а они составляют 2,4 миллиарда тонн эквивалента диоксида углерода. Такие оценки создают ощущение возможности компенсации всех парниковых выбросов за счет лесов, что в конечном итоге может привести к дополнительной демотивации в сокращении выбросов в энергетике и промышленности», — сказал депутат.