Москва, , 04:15 — REGNUM В России слишком много подкаблучников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

«Именно в нашей стране слишком много подкаблучников. Единственная в мире страна, где мужчин меньше», — отметил Жириновский.

При этом он уверен, что «прогресс двигают пока еще мужчины».

«Пусть будет тендерное равенство, но все инженеры, конструкторы — это мужчины. И армия — это мужчины. Хотя женщины могут где-то быть, никто не спорит, равенство прав», — подчеркнул лидер ЛДПР.

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