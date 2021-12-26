Жириновский: в России слишком много подкаблучников
Москва, 26 декабря, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В России слишком много подкаблучников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
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Владимир Жириновский
«Именно в нашей стране слишком много подкаблучников. Единственная в мире страна, где мужчин меньше», — отметил Жириновский.
При этом он уверен, что «прогресс двигают пока еще мужчины».
«Пусть будет гендерное равенство, но все инженеры, конструкторы — это мужчины. И армия — это мужчины. Хотя женщины могут где-то быть, никто не спорит, равенство прав», — подчеркнул лидер ЛДПР.