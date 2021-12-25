Киев, , 16:55 — REGNUM За незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, касающиеся введения ограничительных мер в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов, придется отвечать президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью изданию LB.ua.

Владимир Зеленский

«Я прямо говорил президенту (Владимиру Зеленскому), что это (решения СНБО) не по закону и это будет его личная ответственность, — сказал Разумков. — Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность — тех, кто ставит подпись».

По его словам, члены СНБО будут ходить на допросы сто процентов.

«Пройдет время — все пойдут на допросы, — сказал он. — Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону».

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на Украине может пострадать парламентаризм.