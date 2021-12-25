* ИГ — запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, 25 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Турции задержали по меньшей мере девять террористов по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 декабря газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Отмечается, что они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных в пяти районах Стамбула.

Во время обысков также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и связанные с организацией терактов документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря спецназ вооруженных сил (ВС) Турции ликвидировал семь представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии.

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