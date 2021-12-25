Новосибирск, 25 декабря 2021, 16:54 — REGNUM Студентов Новосибирского медицинского колледжа поблагодарили за работу в call-центрах. Более двух месяцев назад образовательное учреждение направило своих студентов на усиление Единой городской регистратуры «124» и диспетчерской службы скорой помощи «103», сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области.

Студентам Новосибирского медицинского колледжа вручили благодарственные письма
Студентам Новосибирского медицинского колледжа вручили благодарственные письма
Минздрав Новосибирской области

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«Усиление было связано с ходом пандемии, с тем, что в период сезонного подъёма ОРВИ к и так, в принципе, большому количеству вызовов добавились ещё и случаи, связанные с COVID-19. Нагрузка увеличилась, и потребовалась такая помощь. И мы помогли, — отметил директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. — Ребята работали неполный день, совмещали с учёбой. Если утренняя смена, то с обеда ходили в колледж. Около четверти были трудоустроены, остальные — чистой воды волонтёрство. Это движение у нас в колледже очень развито, у нас более 350 человек являются официальными волонтёрами. В call-центрах работали ребята не только старших, но и начальных курсов. Они занимались первичной сортировкой вызовов. Работали очень эффективно, у них огромное желание помогать».

Ежедневно в Единой городской регистратуре «124» дежурили около 80−86 студентов, ещё от 27 до 32 студентов — в диспетчерской службы скорой помощи «103».

Студентам вручили благодарственные письма от колледжа и от станции скорой медицинской помощи.