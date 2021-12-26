Москва, , 01:27 — REGNUM Категорически против развития административной преюдиции как практики нецивилизованных, отсталых государств выступил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Нам сложно сравнивать с европейскими государствами, там в принципе иное уголовное законодательство, давайте посмотрим на страны СНГ, принципы те же, что и у нас, совершенно те же. Так вот в половине стран административной преюдиции вообще нет, а в той половине, в которых есть, она сокращается, наращиваем только мы и Узбекистан, две страны наращивают, все остальные сокращают», — заявил Синельщиков.

Депутат не поддерживает привлечение к уголовной ответственности за повторное правонарушение.

Он считает, что суд, следователь, прокурор обязаны проверять «первые два проступка, которые могут быть сфальсифицированы десять раз, а, может быть, десять тысяч раз, и с этим ничего невозможно бывает сделать».

«А вы продолжаете эту практику, говорите: фальсифицирует милиционер, и пусть фальсифицирует. И суды пусть принимают на веру. Суд не вправе проверить: а первый и второй раз его привлекли к ответственности обоснованно или нет. Не вправе», — говорит Синельщиков.

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