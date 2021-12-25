Москва, 26 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Госдуме готовы привлекать к уголовной ответственности нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) по данным камер видеофиксации, но не раньше, чем будет наведен порядок в этой сфере, передает корреспондент ИА REGNUM.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

«Естественно, пока мы не наведём порядок с фотовидеофиксацией на дорогах, то, о чём мы говорили на предыдущих заседаниях, когда будут установлены чёткие критерии, как устанавливать камеры, как они должны работать, в каком режиме и так далее, мы сейчас не будем устанавливать уголовную ответственность за те, даже системные нарушения, которые выявлены с помощью фотовидеофиксации, потому что там действительно очень много вопросов пока», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

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Самое главное, чтобы не пострадали невиновные, подчеркнул парламентарий.

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