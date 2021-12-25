Балтийск, Калининградская область, 25 декабря 2021, 16:45 — REGNUM Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота РФ вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили 25 декабря в пресс-службе флота.
Отмечается, что экипажам предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» Балтийского флота ВМФ России провёл в море комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени.
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