Балтийск, Калининградская область, 25 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота РФ вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили 25 декабря в пресс-службе флота.

АО «СНСЗ» Корабль «Георгий Курбатов»

«Отряд кораблей Черноморского флота в составе корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажам предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» Балтийского флота ВМФ России провёл в море комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени.

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