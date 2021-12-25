Мадрид, , 16:45 — REGNUM Извержение вулкана на острова Пальма (Испания) завершено, сообщили власти 25 декабря.

«Извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря, но только сегодня можно сказать, что уже подтверждено научным комитетом… Извержение продлилось 85 дней и 8 часов», — отмечается в сообщении.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тыс. га, разрушены около 1600 строений, пострадали 74 кс дорог, эвакуированы 7 тыс. человек.