Лондон, , 16:42 — REGNUM В ближайшие месяцы стоимость газа в Европе не снизится, при этом текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ летом 2022 года. Таковы ожиданиях трейдеров, передает 25 декабря Bloomberg.

На спотовых биржах в рамках недели цены на топливо упали с исторических максимумов, но форвардные контракты на летний период бьют рекорды. В конце года они приближаются к отметке $1,2 тыс. за 1000 кубометров.

По мнению аналитиков, справиться с энергетическим кризисом ЕС сможет только весной, когда цены опустятся до $300−450. При этом аналитик Rystad Energy Каушал Рамеш отметил, что не видит, какие обстоятельства могли бы поспособствовать снижению цен на газ в ближайшей перспективе.