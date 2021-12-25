Новосибирск, 25 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году завершена реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов в агропромышленномкомплексе. Их общая стоимость — более 15 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйство региона.

Теплица

«Всего в этом году в агропромышленном комплексе нашей области в стадии реализации находились 17 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 59 миллиардов рублей, — рассказал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Шесть из них завершены. Построены и сданы в эксплуатацию тепличный комбинат, оптово-распределительный центр, животноводческий комплекс на 600 голов, семеноводческий центр, третья очередь свинокомплекса. Завершено строительство мясоперерабатывающего завода».

По его словам, в 2021 году Новосибирская область приступила к реализации пяти новых проектов. Общая стоимость инвестиционного портфеля на конец 2021 года оценивается в 44 миллиарда рублей.