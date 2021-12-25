Вашингтон, 25 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В космосе

Ракета доставила телескоп на орбиту. James Webb будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа четыре недели.

Как сообщало ИА REGNUM, орбитальная обсерватория James Webb должна заменить работающий с 1990 года космический телескоп «Хаббл». Новый проект реализуется 17-ю странами при решающем участии США.

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