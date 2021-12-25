Лос-Анджелес, США, , 16:30 — REGNUM Мексиканский режиссер Гильермо дель Торро, известный по работе над трилогией «Хоббита» и «Лабиринтом Фавна», заявил, что его слова на церемонии вручения The Game Awards 2021 о продолжении Silent Hill были лишь желание «подразнить» студию Konami. Об этом 23 декабря сообщило издание «Чемпионат».

Гильермо дель Торо GuillemMedina

На прошедшей церемонии TGA 2021 режиссер во время получения премии за «Лучший визуальный стиль», сказал, что любит серию Silent Hill и надеется на появление новых частей хоррора. Разумеется, что его слова были восприняты фанатами как намек на разработку новой части игры.

В 2014-м году в свет вышел тизер новой части хоррора Silent Hill. Однако после публикации трейлера проект заморозили.