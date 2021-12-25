Новосибирск, , 16:27 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году намолочено более 3,5 млн тонн зерна. Это лучший результат с 2009 года, заявили в министерстве сельского хозяйства региона.

Урожай Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР

«Высокая урожайность позволила собрать хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, картофеля и овощей открытого грунта, перевыполнить планы по заготовке кормов для животноводства», — отметили в минсельхозе.

Урожайность зерновых — 23,7 центнера с гектара в среднем стала наивысшей за всю историю сельского хозяйства региона.